Tchad : la HAMA organise un échange sur la législation des médias

Ce 3 juillet 2024, au CEFOD, la Haute Autorité des Médias Audiovisuels (HAMA) a tenu une rencontre d'échange sur la législation des médias avec les responsables des différents médias. Ali Mbodou a souligné dans son discours que cette rencontre, inscrite dans une série d'échanges initiée par la HAMA avec les responsables des médias, est principalement pédagogique.



Elle vise à accompagner les responsables des médias et les journalistes pour leur permettre d'assimiler la législation régissant la HAMA. Depuis 2018, de nouveaux textes ont été introduits pour encadrer la presse tchadienne, et de nombreux journalistes ne les ont pas encore suffisamment assimilés.



Par ailleurs, Ali Mbodou a expliqué que la HAMA souhaite, à travers ces échanges, aider les responsables des médias à mieux connaître et appliquer la législation. La HAMA a entrepris un travail de recensement des médias, collectant des données sur les différents médias à N'Djamena et à l'intérieur du pays.



Ces données ont permis de travailler sur des questions telles que la dette envers la presse. Cependant, beaucoup de médias n'ont pas fourni d'informations fiables, ce qui complique le travail de la HAMA. Il a également évoqué les défis posés par les nouveaux types de médias, tels que les médias en ligne, qui constituent un défi mondial en termes de régulation de l'information numérique.



Enfin, il a ajouté que ces échanges visent aussi à souligner la responsabilité sociale des journalistes. L'objectif est de les encourager à travailler dans le respect des règles d'éthique et de déontologie, afin de promouvoir un paysage médiatique sain et contribuant efficacement au développement du pays.