Tchad : la HAMA renforce les capacités des directeurs des radios à Bol

La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) organise depuis ce matin à Bol, une session de formation, à l’intention des directeurs des radios privées et des stations de l’ONAMA, dans les provinces du Lac, de Hadjer Lamis, du Kanem et du Barh-el-Gazal, sur le thème : « Régulation et autorégulation des médias de proximité en période de transition ».



C’est le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi qui a présidé la cérémonie d’ouverture de la session de formation.



Vulgariser la législation des médias au Tchad, amener les journalistes à cerner leur rôle avant, pendant et après le dialogue national inclusif, et inculquer les qualités du journalisme de paix et sa responsabilité dans la gestion des conflits liés aux ressources naturelles, tels sont entre autres, les objectifs assignés à cette session de renforcement des capacités des directeurs des radios privées et publiques émettant dans les provinces du Lac, de Hadjer Lamis, du Kanem et du Barh-el-Gazal.



Pendant quatre jours, les directeurs des radios publiques et privées des quatre provinces vont échanger autour du thème principal. « La réussite de la transition qui doit passer par un dialogue national inclusif, avant de déboucher sur des élections générales, libres, transparentes et apaisées, dépend en grande partie de vos productions radiophoniques et donc, de votre engagement civique », a déclaré le rapporteur général de la HAMA, Laoro Gondjé.



Le gouverneur de la province du Lac s'est réjoui que la HAMA, instance de régulation des médias, ait choisi ce bon moment pour mobiliser les responsables des médias et les journalistes, pour un traitement et une diffusion responsable d'informations susceptibles de renforcer le vivre ensemble entre Tchadiens, de promouvoir les valeurs civiques pour la sauvegarde de l'unité nationale et la paix sincère des cœurs.



Adoum Moustapha Brahimi a encouragé les responsables des médias à faire preuve de professionnalisme, en se plaçant au-dessus de la mêlée, afin de porter la responsabilité d'une influence positive pendant le dialogue national inclusif qui s'ouvre bientôt.