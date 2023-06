Tchad : la HAMA renforce les capacités des journalistes et des directeurs de radios à l'Est

L'objectif de ces assises, qui regroupent une quarantaine de participants issus des radios publiques et privées de la zone septentrionale du pays, vise à renforcer les compétences professionnelles et la mobilisation des médias autour des fondamentaux du journalisme et de la gestion des radios.



Après le mot de bienvenue prononcé par le coordinateur de la HAMA pour les provinces du Ouaddaï et du Sila, le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, représentant le gouverneur, s'est réjoui dans son intervention de l'accueil de ces assises dans la province du Ouaddaï et a réitéré la disponibilité des autorités locales à faciliter la tâche de la presse locale afin qu'elle puisse offrir aux participants une information juste, véridique et équilibrée en cette période de transition.



Lors du lancement des travaux, le président de la HAMA, Abdraman Barka Abdoulaye Donigar, a indiqué que les médias doivent faire preuve de davantage de professionnalisme afin de ne pas attiser les débats et jeter de l'huile sur le feu. Il a souligné qu'ils doivent revenir aux fondamentaux du journalisme pour jouer pleinement leur rôle dans la consolidation de la paix et la refondation du Tchad, qui sont chères aux plus hautes autorités du pays.



Cette session de formation durera 6 jours et se déroulera en deux phases.