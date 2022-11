Tchad : la HAMA renforce les journalistes sur leur responsabilité de servir la société

À travers cette initiative, la HAMA procède à une remise à niveau des journalistes sur leur responsabilité de servir la société à son plein épanouissement plutôt qu’à sa dérive, ainsi qu’à la redynamisation de l’ODEMET, avec l’installation d’une nouvelle équipe.



La formation permettra aux bénéficiaires de travailler avec les formateurs sur le discours de haine et ses impacts sociaux, le rôle social du journaliste à l’ère du numérique, les conséquences du non-respect du code d’éthique et de la déontologie du journaliste tchadien ainsi que de la loi, l’apport du code d’éthique et de la déontologie du journaliste tchadien dans la prévention des dérapages médiatiques, les grandes entorses actuelles au code d’éthique et de la déontologie du journaliste tchadien dans l’ODEMET dans un exercice professionnel du journalisme au Tchad.



"Une incitation à la haine, une injure ou une diffamation de moins est un pas gagné dans la professionnalisation du métier", a affirmé Abdéramane Barka Abdoulaye Doningar, président de la HAMA.