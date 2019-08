Tchad : la HAMA renforce les médias avec une formation sur la viabilité économique

La Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA) organise du 27 au 29 août 2019 une session de formation sur le thème de la "viabilité économique des entreprises de presse".



Le paysage médiatique tchadien a subi en l'espace de deux décennies des évolutions majeurs aux conséquences déterminées sur l'installation progressive du pluralisme de l'information. "À l'annonce de la libéralisation du paysage médiatique en 1990 par l'État tchadien, la presse écrite a rapidement saisi la balle au rebond pour progressivement occuper l'espace public national, tandis que les médias audiovisuels ont pris du retard avant d'amorcer leurs premiers pas à partir de 1994", explique la HAMA. Tous ont constitué des outils indispensables de communication au service de la promotion de la démocratie et de la paix, ainsi qu'à l'éveil de la conscience sur le plan national.



Tous les médias se heurtent à d'innombrables contraintes et défis qui limitent leur plein épanouissement. Pour contourner ces difficultés, certains éditeurs étaient obligés d'imprimer leurs parutions dans des pays voisins, compte tenu du coût excessif d'impression au Tchad. En plus de cela, d'autres difficultés viennent se greffer à celles énumérées. Il s'agit notamment de l'absence d'outils de gestion économique, financière et organisationnelle des entreprises de presse au Tchad.



C'est ce qui a conduit la HAMA à retenir cette formation pour faire des organes de presse privée de véritables entreprises.



Le bute de cette formation est de contribuer au bon développement économique des organes de presse au Tchad et de renforcer leurs capacités sur les techniques de gestion des Petites et moyennes entreprises (PME).