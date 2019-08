Tchad : la HAMA s'engage à contribuer au développement de la presse

La session de formation de la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA) sur le thème : "Viabilité économique et financière des entreprises de presse au Tchad", a pris fin ce jeudi 29 août à N'Djamena.



Les participants ont adressé une motion de remerciements à la HAMA pour cette initiative qui vise à renforcer les médias tchadiens et à contribuer à l'ancrage de la presse. Ils se sont engagés à poursuivre les efforts nécessaires à la restructuration et à la professionnalisation de nos organes de presse respectifs, et à entretenir des contacts permanents avec la HAMA en vue d’améliorer qualitativement les contenus des productions.



Les médias recommandent à la HAMA de mener des actions pour la ratification de la Convention de Florence afin de réduire les coûts d’impressions des journaux ; faire en sorte que l’aide indirecte s’étende à l’exonération des taxes fiscales des produits entrant dans l’industrie de la presse ; placer les organes de presse sous un régime fiscal plus favorable comme l’IGL ; et faire un plaidoyer auprès des ministères et aux autres institutions gouvernementales pour l’abonnement systématique des journaux nationaux afin de stimuler les entreprises de presse dans leur mission d’encrage de la démocratie et de la construction d’un Etat de droit.



Ils demandent également à la Haute autorité de convaincre les entreprises et compagnies étrangères et nationales à mettre leur budget destiné à la publicité au profit des média nationaux par des insertions et autres annonces publicitaires ; assurer la régularité de l’aide directe à la presse et en augmenter substantiellement l’enveloppe ; négocier des conditions favorables d’accès de la fibre optique aux journaux en ligne afin d’alléger leurs charges de connexion internet ; et assister les radios privées communautaires et associatives en formation continue.



Le président de la HAMA, Dieudonné Djonabaye s'est félicité des nobles ambitions des journalistes pour la presse tchadienne et des riches contributions en faveur de la liberté de la presse.



Il a assuré de son "engagement personnel à travers des initiatives qui convergeront dans le sens du développement économique et financier de la presse tchadienne."



"Nous sommes conscients de la responsabilité qui est la notre, celle de porter la presse tchadienne sur des fonts baptismaux", a-t-il ajouté.



Une motion de remerciement a été adressée au chef de l'Etat Idriss Déby "pour avoir pensé aux médias en cette période difficile en octroyant l’aide directe et indirecte à la presse", et à la HAMA pour "avoir initié, organisé et supervisé cette session de formation aux différents responsables des organes de presse publics et privés".