Tchad : la HAMA se concerte avec les organisations professionnelles de la communication

Il s’agit d’échanges autour de la couverture professionnelle du dialogue national inclusif souverain. Pour le président de la HAMA, le dialogue national inclusif et souverain est un évènement de porté national qui déterminera l’avenir du pays. C’est pourquoi les présidents des organisations professionnelles des médias doivent susciter la professionalisme dans les médias voire faire de l’autorégulation pour recadrer les médias.



Les présidents des organisations professionnelles des médias ont pris acte de l’interpellation du président de la HAMA, mais ont exprimé quelques préoccupations allant de la sécurité des journalistes pendant le déroulement du dialogue et d’un appui conséquent aux médias à cet effet. À ce niveau, Abderamane Barka Abdoulaye Doningar a rassuré l’assistance de la disponibilité à faire un plaidoyer auprès des institutions concernées pour permettre aux journalistes de travailler dans la sécurité.



Le président de la HAMA et ses proches collaborateurs ont rencontré ensuite les responsables de l’Agence tchadienne de presse et d’édition (ATPE. Les échanges ont porté sur la couverture professionnelle du dialogue.