Tchad : la JEC lance son projet contre l’exode rural des jeunes à Sarh

La Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC), a lancé ce 23 janvier 2024 à Sarh, son projet dénommé Action Contre l’exode rural des Jeunes vers les sites d’orpaillages.



Il s’agit d’un rendez-vous avec les différents représentants des organisations de la société civile, les chefs des quartiers, quelques responsables de sécurités du quartier Bégou, et bien d’autres invités.



Il est question de faire face aux aventures que connaissent les jeunes tchadiens ces derniers temps, particulièrement ceux du Moyen-Chari, avec ses corolaires, les maladies, les morts et disparitions des jeunes. Mais aussi, quelques fois, certains rentrent étant handicapés des sites d’exploitation de l’or.



A cet effet, la JEC, a répondu à un appel à proposition, lancé par l’ONG ACRA, pour avoir un financement afin de les sensibiliser et les former après une enquête dans les différents domaines, pour leur prise en charge.



Après la présentation de ce projet, Djimhoun-nodji Béanon Oscar, son responsable, a souligné que la vision de son organisation cadre bien avec le projet lancé par l’ONG ACRA, dans la sensibilisation et la formation des jeunes.



Le représentant de l’ONG ACRA, Asra Esaïe, a précisé que son organisation a pour mission de venir en aide aux jeunes leaders qui ont des projets porteurs, et qui veulent inculquer aux autres jeunes, un véritable changement de comportement dans leur vie.