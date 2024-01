Tchad : la Journée Mondiale de la Douane célébrée au Moyen-Chari et Mandoul

Le 26 janvier 2024, les provinces du Moyen-Chari et Mandoul ont célébré la Journée mondiale de la douane. Cette année, la journée était placée sous le thème “Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d’objectifs clairs”. L’événement s’est déroulé en présence du secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kobé Ngolo, des douaniers et des opérateurs économiques des deux provinces.



Gabzabé Gapelet Philippe, chef de la circonscription provinciale des douanes du Moyen-Chari et Mandoul, a commencé par retracer l’histoire de la douane avant d’évoquer ses missions premières, qui comprennent la fiscalité, l’économie, le social, la protection de l’économie et la lutte contre la fraude. Il a souligné que le thème de cette année devrait inciter chacun à examiner les défis auxquels la douane est confrontée, afin de trouver des solutions appropriées.



Pour conclure, Gabzabé Gapelet Philippe a encouragé ses collègues à travailler avec diligence pour remplir la mission de la douane.