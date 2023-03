Tchad : la Journée internationale de la femme célébrée à Am-Timan

Les femmes de la province du Salamat ont célébré ce 8 mars, la Journée internationale de la femme (JIF) édition 2023 par une grande cérémonie officielle organisée à la place de l’indépendance de la ville d’am-Timan sous les auspices du gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam.



Commémorées le 8 mars de chaque année, les festivités de la Journée internationale de la femme (JIF) marquent également au Tchad, la clôture de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) dont les activités se sont déroulées du 1er au 7 mars dans les locaux de la délégation provinciale du genre et de la solidarité nationale du Salamat.



Lors de cette fête où les femmes sont venues nombreuses pour assister à l’évènement, la présidente du comité d’organisation, Zenaba Issakha a dans son mot introductif, signifié que le souci de toutes les femmes tchadiennes, c’est de vivre ensemble dans un pays de paix, sans distinction de race, d’ethnie, de religion ou de rang social.



Mme Mahamat Kodbé née Mansouk Djimet, déléguée provinciale du genre et de la solidarité nationale du Salamat, affirme que la femme tchadienne est aujourd’hui pleinement impliquée dans certaines prises des décisions au niveau national, citant le Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) où elles ont activement participé.



Intervenant à son tour, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a salué les efforts consentis par la femme dans le domaine de la cohabitation pacifique au niveau de la province. Il a saisi l’occasion pour informer la population que la pose de la pierre pour le bitumage de la route Mongo – Aboudeïa est prévue le 17 mars 2023. Les travaux de construction des ouvrages d’art entre Aboudeïa – Am-Timan commenceront le 18 mars.



En cette circonstance, l’association PARDON Inter a décerné au gouverneur du Salamat, une attestation de satisfaction pour les efforts consentis dans la stabilité de la province. Un grand défilé des établissements scolaires et des organisations féminines, a mis terme à cette Journée internationale de la femme.