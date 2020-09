Tchad : la Journée internationale de la paix célébrée par l'association des Nations Unies

Le coordonnateur de l'association des Nations Unies du Tchad a fait une déclaration lundi à l'occasion de la Journée internationale de la paix qui est célébrée dans le monde entier. "Façonner la paix ensemble", c'est le thème de cette journée consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples sans distinction.



Selon Brahim Ramadan Mahamat, "il est plus évident que jamais que nous ne sommes pas des ennemis les uns des autres. Au contraire, notre ennemi commun est un virus infatigable qui menace notre santé, notre sécurité, et même notre mode de vie. Il s'agit du virus Covid-19."



"C'est pourquoi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a rappelé de faire taire les armes et de se concentrer sur la lutte contre cette pandémie", ajoute le coordonnateur de l'association.



Pour les Nations Unies, l'année 2020 devait déjà être une année d'écoute et d'apprentissage pour marquer son 75ème anniversaire. L'ONU a invité des millions de personnes dans le monde à se joindre à la campagne ONU75. La coordination de paix et sécurité durable de l'association a ainsi emboité le pas sur l'objectif de construction d'un avenir pacifique et prospère.



Brahim Ramadan Mahamat souligne que "le Tchad célèbre cette journée tout en se consacrant à favoriser le dialogue et l'expression de toutes idées, pour s'unir et partager nos réflexions sur la façon de traverser cette tempête, de guérir notre pays et le transformer pour le mieux afin qu'il puisse être un modèle de paix et sécurité durable, ainsi que de santé envers les autres pays."



Face au Covid-19, le coordonnateur cite les propos du chef de l'État, appelant chaque citoyen à être un rempart face au virus, et ce, avec le respect des mesures barrières.