Tchad : la Journée mondiale de la femme rurale se prépare au Kanem

La mission a rencontré les autorités administratives, traditionnelles, militaires et les représentants des associations des jeunes et des groupements des femmes ce 24 août au gouvernorat du Kanem.



L'objectif est d'identifier les besoins réels et spécifiques des organisations féminines du Kanem en vue des solutions probables et afin de préparer la Journée mondiale de la femme rurale, édition 2022 au Kanem.



Le chef de mission, Malloum Goni, a présenté à l'assistance les activités qui seront menées lors de la Journée nationale, notamment la formation des femmes, l'accompagnement des enfants et tant d'autres activités.



La cérémonie a vue la présence du préfet du département du Kanem, Brahim Alifa Ali.