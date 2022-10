Tchad : la Journée mondiale des enseignants célébrée dans la province du Salamat

La Journée mondiale des enseignants a été célébrée ce mercredi 5 octobre 2022 à Am-Timan, à travers une cérémonie présidée par Maab Mara, secrétaire général de la province du Salamat.



Placée cette année sous le thème : « les jeunes enseignants, l’avenir de la profession », l’édition 2022 de la Journée mondiale des enseignants, a donc été célébrée à la place de l’indépendance de la ville d’Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat. Pour marquer particulièrement leur Journée, les enseignants et enseignantes se sont rendus massivement à l’endroit indiqué, pour prendre activement part à l'édition 2022.



Le secrétaire général du Syndicat des enseignants du Tchad, section du Salamat, Daoud Oumar Hassip, a fait savoir que cette Journée offre l’occasion de rappeler aux enseignants, la question de leur rôle et les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur profession. Des recommandations ont été présentées à l’endroit du gouvernement.



Il faut noter entre autres, l’amélioration de la gouvernance, l’assainissement de la gestion de la chose publique, et l’aménagement du tronçon Mongo - Am-Timan.



Prononçant son discours de circonstance, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara a souligné que la question de l'éducation nationale, est placée parmi les priorités du gouvernement de la transition. Il ajoute que cette place de choix qu'occupe l'éducation nationale, est aussi celle réservée au personnel enseignant.



Et cela se traduit par le payement régulier des salaires, la mobilisation d'importantes ressources et la réalisation d'énormes investissements par le gouvernement, ainsi que des partenaires. À Am-Timan, l’édition 2022 de la Journée mondiale des enseignants s'est achevée par un défilé des enseignants.