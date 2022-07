Tchad : la LTDF insatisfaite des mesures visant à limiter le trafic des filles

La Ligue tchadienne des droits des femmes (LTDF) a condamné ce 20 juillet, l'obligation pour les jeunes filles d'avoir une autorisation parentale avant de voyager, une mesure visant à lutter contre les trafics.



Elle juge cette mesure contraire aux principes de la liberté fondamentale des jeunes filles et des droits humains en général, et demande son annulation. La LTDF brandit l'article 17 de la Charte de transition qui rappelle que tout Tchadien a le droit de circuler librement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, dès lors qu'il est en règle.



Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général Idriss Dokony Adiker, a alerté ce 19 juillet 2022, à travers une note de service, d'un flux migratoire des jeunes filles vers l'extérieur du pays, aux fins d'exploitation. Le ministre a attiré l'attention des compagnies aériennes et autres agences, que le transport des jeunes filles est strictement interdit.



« Notre organisation et plusieurs autres ont tiré la sonnette d'alarme, face à cette situation, mais malheureusement nos oreilles étant très dures à entendre, nous ont amené à cette situation », réagit la LTDF. L'organisation affirme qu'il appartient aux responsables en charge de la sécurité publique de contrôler les voyageurs suspects, et de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que ce trafic perdure.



Pour la LTDF, la mesure est « sexiste » et constitue une « atteinte à l'égard de la femme », car « c'est pas seules les femmes qui sont victimes des trafics humains, de nombreux hommes le sont également, alors on est en droit de nous poser la question : pourquoi cette décision ne concerne uniquement les jeunes filles et les femmes ? »