Tchad : la LTDH initie un débat sur les conflits intercommunautaires à Abéché

Quelques participants ont évoqué certains aspects tels que le respect des droits de l'Homme dans son ensemble et le respect des us et coutumes en particulier.



Ils ont formulé des résolutions, notamment :

- la création des émissions radio-télévisées sur les conflits intercommunautaires ;

- l'éducation et la sensibilisation de la population sur le respect des couloirs de transhumance et les aires de stationnement ;

- faire le plaidoyer auprès de l'État tchadien sur le respect strict des textes en vigueur ;

- rendre accessible les points d'eaux, les aires de pâturage et les couloirs de transhumance pour une cohabitation pacifique réelle ;

- encourager les sociétés civiles afin de sensibiliser les communautés pour une vie en paix et sans violence.