Tchad : la LTDH ne reconnait pas la désignation d'un membre au CODNI

Le président de la Ligue tchadienne des droits de l'Homme (LTDH), Loalngar Yogangan Max, a signé un communiqué de presse ce lundi 30 août pour préciser que la LTDH n'a pas désigné un représentant au Comité d'organisation du Dialogue national inclusif. "Aucune instance de la LTDH n'a procédé à cette nomination", dit-il, ajoutant que le président d'honneur ne pourrait y figurer qu'en son nom propre.



Dobian Assingar a été nommé membre du Comité d'organisation du Dialogue national inclusif au titre de la LTDH, selon un arrêté du 30 août 2021 signé par le premier ministre Pahimi Padacké Albert.



Suivant les dispositions des statuts et règlements intérieur de la LTDH, une telle décision ne pourrait être actée que par le Conseil d'organisation et de contrôle ou encore de son président, qui est habilité à représenter l'association à tous les échelons de la vie publique.



La LTDH, sous réserve de d'une session ordinaire ou extraordinaire, réaffirme son attachement à la position de Wakit Tamma et de ses partenaires traditionnels, notamment l'Union des syndicats du Tchad (UST), qui ont rejeté toute participation à un dialogue. Elle rappelle que "loin de refuser le dialogue, l'abstention ou le refus d'un dialogue sincère est aussi un mode d'expression pour la défense des intérêts de la population qui ne saurait faire l'objet de marchandage.".