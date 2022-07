Tchad : la Ligue contre le cancer donne des précisions sur les dangers de l'aflatoxine

"Les aflatoxines sont des mycotoxines produites par certaines moisissures. Elles peuvent provoquer des graves maladies chez les humains et les animaux", explique Dr. Manikasse Palouma.



L'aflatoxine peut causer le cancer et la cirrhose du foie ainsi que des perturbations du système immunitaire. "La situation actuelle interpelle les autorités en charge de la santé publique ainsi que le monde scientifique. Le cancer est une maladie redoutable et foudroyante", souligne Dr. Manikasse Palouma.



Le président de de la Ligue tchadienne contre le cancer précise que le Tchad ne dispose pas de plateau technique pour la prise en charge des malades du cancer et qu'une telle nouvelle ne doit faire l'objet de tergiversations.



La Ligue appelle les autorités à procéder à la saisie immédiate et à l'interdiction de vente de la farine jugée suspecte. Elle invite le gouvernement à procéder au contrôle systématique des industries alimentaires implantées au Tchad, en particulier : les usines de production artisanale d'huile d'arachide appelées communément "Andouria", les usines de production d'eau minérale, les usines de fabrication des boissons de tout genre, les Brasseries du Tchad et les huileries de la Coton Tchad.