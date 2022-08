Tchad : la Ligue pour la solidarité honore ses membres après le festival populaire arabe

La ligue pour la solidarité et le développement de la communauté arabe du Tchad a organisé une cérémonie honorifique pour les membres du Haut comité ayant organisé le premier festival populaire arabe, sous le thème : "une nation unie pour la paix", le 28 juillet au stade de Diguel dans le 8ème arrondissement.



"Nous ne prendrons plus les armes pour nous entretuer mais nous prônons la coexistence pacifique, le vivre-ensemble dans un Tchad prospère et uni, dans sa diversité culturelle, sociale et économique", a affirmé Idriss Ousman Djameh, président de la Ligue.



Il demande au président du Conseil militaire de transition d'avoir une politique de dialogue franc et sincère avec l'ensemble du peuple.