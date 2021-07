TCHAD Tchad : "la Loi autorise les magistrats à porter des armes" (ministre Justice)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Juillet 2021



Le ministre de la Justice chargé des droits humains, Mahamat Ahmad Alhabo, a annoncé dimanche un renforcement des effectifs de gendarmes dans les juridictions de l'ensemble du pays, en réaction aux revendications des magistrats qui sont en grève depuis l'assassinat du procureur d'Oum Hadjer.

"Ils réclament la sécurité. Ils disent que les gendarmes qui sont positionnés dans les cours d'appels, tribunaux, justice de paix ne sont pas en nombre suffisant. Ils réclament qu'on augmente leur nombre. Nous on considère que c'est une question légitime".

Mahamat Ahmad Alhabo a expliqué que des instructions ont été données par le Premier ministre au ministre de la défense : "​ Je suis allé voir le Premier ministre, lui présenter cette doléance des magistrats. Il a répondu favorablement. Il faut augmenter le nombre de gendarmes pour qu'ils assurent la sécurité des magistrats. Ensuite il a instruit le ministre de la défense pour qu'il augmente le nombre de gendarmes déjà mis à la disposition du ministère de la Justice pour que leur effectif soit suffisant et que les magistrats, dans l'exercice de leurs fonctions, se sentent mieux assurés. Ça, on est en train de le régler. Par exemple, pour la cour d'appel de N'Djamena, ils demandent une cinquantaine de gendarmes en plus. Hier soir, les 50 gendarmes ont été déjà positionnés. Sur l'ensemble du pays, tout l'effectif qui a été réclamé sera déployé".

S'agissant du droit de port d'arme pour les magistrats, le ministre a indiqué que des autorisations sont signées chaque jour. Il a toutefois précisé que les armes doivent être commandées pour que l'État dote tous les magistrats : Ils demandent à être dotés tous d'armes de poing. Déjà, la Loi et le droit autorisent aux magistrats de porter des armes. Chaque jour, dans les parapheurs que je reçois, je signe une autorisation de port d'arme aux magistrats. Ce document est signé conjointement avec le ministre de la Sécurité.



Mais les armes on ne les fabrique pas au Tchad. Pour doter tous les magistrats d'armes, il faut commander. Cela prend beaucoup de temps, même s'il y a la volonté. La tradition au ministère de la Justice c'est qu'on délivre les autorisations de port d'arme et les magistrats achètent sur le marché ou je ne sais comment ils le font. Si vous avez une arme de chasse ou arme de poing, ce n'est pas n'importe quel calibre. Il y a des armes réservées aux forces de défense et de sécurité et d'autres aux civils.





