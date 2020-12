Tchad : la Loi sur l'asile adoptée par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté mercredi la Loi portant asile en République du Tchad, présentée par le ministère de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes.



La Loi "permettra d'encadrer avec beaucoup d'efficacité les différents problèmes" et de "discuter avec les partenaires en voyant de manière très claire la question des réfugiés et déplacés sur l'ensemble du territoire", a expliqué le ministre Mahamat Ismaïl Chaïbo.



Le Tchad est signataire de la Convention relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951, du protocole de New York du 31 janvier 1967 et de la Convention de l'OAU du 10 septembre 1969 sur les réfugiés.



Selon le HCR, le Tchad est l'un des plus importants pays d'accueil des réfugiés en Afrique. La Loi guidera la mise en place d'un système d'asile efficace, ajoute le HCR.



Le Tchad devient l'un des premiers pays de la région à mettre en oeuvre ses engagements annoncés lors du Forum mondial sur les réfugiés de 2019 à Genève.