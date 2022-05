Tchad : la MPRT veut une enquête pour identifier les responsables des massacres à Kouri Bougoudi

"Nous avons appris avec tristesse le génocide perpétré avec la complicité du Conseil militaire de transition (CMT) contre les citoyens pacifiques et laborieux qui prospectent l’or dans la zone frontalière Tchad-Libye (Kouri Bougoudi)", affirme Brahim Alkhalil Ali, secrétaire général de la MPRT.



"Nous demandons l’intervention des ADH pour enquêter et identifier les responsables de ces massacres", ajoute-t-il.



D'après la MPRT, "le CMT et ses officines veulent fabriquer des crises internes pour saper les efforts qui se déroulent au Qatar et le récent mouvement populaire dans lequel le peuple tchadien s’est exprimé pour la plénitude de sa souveraineté et la réalisation d’une passation pacifique du pouvoir".



La MPRT "invite les pays amis du Tchad d’exiger du pouvoir dynastique l’arrêt immédiat de ce pogrom qui menace l’existence de notre nation".