Tchad : la Maison Nationale de la Femme échange avec les associations féminines

Dans le cadre de la formation, d’accompagnement et la réinsertion de la femme, la Maison Nationale de la Femme a organisé une rencontre d'échanges avec les différentes associations féminines, ce 28 août 2024 à Goudji Amralgoz, dans la commune du 10ème arrondissement de la capitale.



Cette rencontre avait pour but de sensibiliser et d'informer les six associations féminines, sur les différentes activités et formations de la Maison Nationale de la Femme.



La directrice générale de la Maison Nationale de Femme, Mme Maïmouna Abdelkerim Koulbou a souligné dans son allocation que cette rencontre avec les présidentes de différentes organisations féminines était pour elle, l'occasion d'échanger sur les activités de la Maison Nationale de la Femme, notamment les formations, les accompagnements et la réinsertion de la femme.



Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés par la directrice, notamment la disponibilité des techniques de prise en charge de cas de violences faites aux femmes et aux enfants, à travers le centre d'écoute et multifonctionnel dont dispose la Maison Nationale de la Femme.



La directrice de la formation technique et professionnelle de la Maison Nationale de la Femme, Amira Charfadine Dicko, a expliqué pour sa part que la Maison Nationale de la Femme a été créée pour l'avantage de la femme.



Elle explique que cette structure dispose de plusieurs formations qui sont destinées aux femmes, notamment les formations en couture, hôtellerie, alphabétisation, informatique ou encore la formation en transformation des produits locaux.



Par la même occasion, la directrice invite toutes ces femmes et filles à s'approcher auprès de son institution, pour bénéficier de ces formations, car dit-elle, « c'est une grande opportunité pour les femmes dans leurs vies professionnelles ».



Elle a également touché la question des filles victimes de la violence basée sur le genre, tout en demandant aux filles victimes de dénoncer, au lieu de rester silencieuses face à cette situation.