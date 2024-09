Tchad : la "Maison Russe", un centre cuturel pour promouvoir la culture et la langue russes

Depuis le lancement de ses activités le 11 novembre 2023, ce centre a déjà accompli un parcours significatif. Des cours de langue russe ont été organisés, formant de nombreuses personnes, et des événements culturels ont été réalisés pour commémorer des dates importantes de l'histoire de la Russie.



La Maison Russe abrite également la plus grande bibliothèque d'ouvrages en russe au Tchad, rassemblant près de 200 livres. Plusieurs projections de films russes, notamment sur le début de la Grande Guerre Patriotique, ont également été organisées, permettant aux Tchadiens de mieux comprendre la culture et l'histoire russes.



Dans son discours, la présidente du Centre culturel Maison Russe au Tchad, Safia Ahmat Ibrahim, a indiqué que ce nouveau centre représente bien plus qu'un simple bâtiment. Selon elle, il est un symbole de l'amitié et de la coopération culturelle entre la République du Tchad et la Fédération de Russie.



"Notre vision est de créer un environnement dynamique et inclusif, où l'éducation, la culture, le tourisme et l'histoire peuvent être explorés et célébrés. En s'impliquant activement, la communauté locale peut non seulement bénéficier des ressources et des opportunités offertes par le centre, mais aussi contribuer à son dynamisme et à son succès", a-t-elle déclaré.