RCA : Un pas décisif vers la paix - dépôt des armes par l'UPC et les 3R

Cette annonce significative a été faite par le ministre conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, le général Henri Wanzet Linguissara, à l'issue d'une réunion importante qui s'est tenue cette semaine au Palais de la Renaissance à Bangui, la capitale centrafricaine.





Signature d'un Accord Historique :





Selon les déclarations du général Linguissara, un accord de cessation des hostilités et d'adhésion au processus de DDR-R (Désarmement, Démobilisation et Réinsertion) a été formellement signé avec les deux chefs de groupes armés lors de rencontres à N'Djamena, au Tchad, sous l'égide des autorités tchadiennes et des facilitateurs internationaux.





Portée et Importance de l'Accord :





Cette étape représente un tournant potentiellement décisif dans le long et difficile processus de paix en République Centrafricaine. L'engagement de l'UPC et des 3R à déposer les armes constitue une avancée majeure vers la stabilisation durable du pays et la promotion de la réconciliation nationale. Leur décision de réintégrer le cadre de l'APPR-RCA et de la feuille de route de Luanda offre une perspective d'un avenir plus pacifique et serein pour la population centrafricaine, qui a trop longtemps souffert des conséquences des conflits armés. Ce développement est essentiel pour consolider la paix et permettre au pays de se concentrer sur son développement et le bien-être de ses citoyens.