Tchad : Le Général de Brigade Harper renforce les liens militaires entre le Royaume-Uni et le Tchad

Au cours de son séjour, la délégation britannique a eu une réunion de courtoisie productive avec le Chef d’État-Major particulier du ministère des Armées du Tchad. Les discussions ont principalement porté sur les aspects de la coopération militaire bilatérale et les défis sécuritaires complexes auxquels le Tchad est actuellement confronté, notamment en raison de l'afflux important de réfugiés dans le pays.





Le Royaume-Uni avait déjà manifesté son soutien au Tchad en février dernier face à la crise des réfugiés, en particulier ceux en provenance du Soudan voisin. Ce soutien continu est considéré comme essentiel pour aider le Tchad à gérer les conséquences humanitaires et sécuritaires découlant de cette situation régionale.





La visite du Général Harper souligne l'engagement constant du Royaume-Uni à collaborer étroitement avec le Tchad dans le but de renforcer la sécurité dans la région et de soutenir activement les efforts humanitaires déployés par le pays. Cette rencontre ouvre la voie à l'envisagement de futures initiatives de collaboration visant à répondre aux défis actuels et à améliorer la stabilité globale de la région.