Le nouvel ambassadeur du Tchad au Qatar présente ses lettres de créance

Ce mercredi 30 avril 2025, Son Excellence Monsieur TCHONAI ELIMI HASSAN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de l'État du Qatar, a présenté ses lettres de créance à Son Altesse Cheikh TAMIM BEN HAMAD AL THANI, Émir de l'État du Qatar.



Après les cérémonies protocolaires d'usage et la remise de ses lettres de créance, l'ambassadeur a eu un entretien avec Son Altesse l'Émir du Qatar.



Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la nécessité de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la République du Tchad et l'État du Qatar.



Tout en souhaitant plein succès au nouvel ambassadeur, Son Altesse a exprimé son entière disponibilité à œuvrer pour la consolidation des relations bilatérales entre le Tchad et l'État du Qatar.