Tchad : la Police nationale démantèle deux réseaux criminels d’envergure

La Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) a présenté ce mercredi 30 avril 2025 à la presse, deux réseaux criminels particulièrement dangereux récemment démantelés.



La cérémonie, sobre mais symboliquement forte, s’est déroulée en présence de hauts responsables de la Police nationale. La première opération a permis de neutraliser un réseau d’escrocs spécialisés dans la falsification de documents officiels, notamment les pièces de vente et d’immatriculation de véhicules.



À la tête de cette organisation se trouve un ressortissant étranger, dont l’identité n’a pas été dévoilée pour les besoins de l’enquête. Cette arrestation a été rendue possible grâce à une enquête minutieuse menée par les services compétents. Lors de leur interpellation, les faussaires ont tenté, en vain, de corrompre les agents de sécurité avec une somme de quatre millions de francs CFA.



La vigilance et l’intégrité des forces de l’ordre ont permis de faire échouer cette tentative. Une importante somme d’argent, dont la provenance n’a pu être justifiée, a également été saisie. Le second groupe présenté à la presse est composé de trafiquants de drogue, arrêtés en possession d’une importante quantité de stupéfiants.



Les malfaiteurs ont opposé une vive résistance lors de leur arrestation, mais ont finalement été maîtrisés par les forces de sécurité. Tous les suspects sont désormais entre les mains de la justice et seront poursuivis pour détention illégale d’armes, trafic de stupéfiants, falsification de documents administratifs et tentative de corruption.



Par cette action, la Police nationale réaffirme son engagement dans la lutte contre toutes les formes de criminalité et appelle à une collaboration étroite avec la population pour renforcer la sécurité et préserver l’ordre public.