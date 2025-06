Tchad/Russie : Une délégation tchadienne rencontre le Vice-Ministre russe des Affaires étrangères à Saint-Pétersbourg

Réunion de Travail

En plus de la rencontre avec M. Bogdanov, une réunion de travail s'est tenue au consulat du Tchad à Saint-Pétersbourg. Cette session a permis d'approfondir les discussions sur les projets bilatéraux et d'explorer de nouvelles avenues pour renforcer les liens entre les deux pays.





Cette visite souligne l'engagement du Tchad à diversifier ses partenariats internationaux et à renforcer sa coopération avec des pays clés comme la Russie.