Tchad - Ndjamena : Descente de la commission de dégagement à la gare routière d'Abéché face au non-respect des délais

Cependant, le constat sur le terrain a révélé un manquement flagrant au respect du délai accordé par la commission. Les commerçants n'ont pas procédé à la libération des espaces comme convenu.





Face à cette situation, le Président de la Commission a été catégorique, indiquant qu'aucun délai supplémentaire ne sera accordé aux contrevenants.





En conséquence, une opération de dégagement de grande envergure est prévue dans les prochains jours afin de rétablir le plan initial de cette Gare routière, qui a été transformée en un marché improvisé au fil du temps.





Après leur intervention à la Gare routière d'Abéché, les membres de la Commission se sont également rendus dans le 6ème arrondissement. Leur mission dans ce secteur consistait à dégager plusieurs boutiques et restaurants qui étaient mal placés, ainsi que des containers positionnés de manière anarchique, entravant la circulation et l'aménagement urbain. Ces actions témoignent de la détermination de la Commission à faire respecter les règles d'urbanisme et à restaurer l'ordre dans différents quartiers d'Abéché.