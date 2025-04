Le Tchad préoccupé par le regain de violence dans la région frontalière du Darfour

Une nouvelle fois, le Tchad appelle les belligérants à leur responsabilité morale et au respect du droit international humanitaire, plus particulièrement à la mise en oeuvre inconditionnel de leurs engagements pris dans le cadre de la Déclaration de Djeddah. A ce titre, la préservation de l'intégrité physique des civils, leur libre déplacement ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire dans des

conditions de sécurité optimales doivent constituer une priorité absolue à toutes les parties prenantes au conflit et à l'ensemble de la communauté internationale.



Le Tchad ne cessera de prôner la fin de ces hostilités insensées et poursuivra sa politique généreuse d'accueil des frères et sœurs soudanais fuyant les combats, tout en accordant toutes les facilités nécessaires aux interventions des acteurs humanitaires sur le territoire national.