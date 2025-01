Tchad : la Maison de la Femme lance une nouvelle vague de formation

Dans le cadre de ses activités en formation, la Maison nationale de la femme lance officiellement une nouvelle vague de formation d'alphabétisation en français et arabe. C’était au cours d'un point de presse animée par la directrice de ladite institution, le 08 janvier 2025, dans ses locaux.



Dans son discours de circonstance, la directrice Amira Charfadine a affirmé que l'alphabétisation est bien plus qu’un apprentissage de lettres et chiffres, c'est une porte ouverte vers l'autonomie, la connaissance et surtout, trouver une meilleure qualité de vie.



Elle déclare que c'est un voyage d'acquérir de nouvelles compétences, de découvrir des nouveaux horizons, et de bâtir des bases solides pour notre avenir. Elle souligne que c'est un processus qui demande de la patience, de la persévérance et une volonté constante d'apprendre.



L'alphabétisation est une clé, qui permet d'accéder à d'avantages opportunités, et de participer pleinement à la vie sociale et économique, et d'être acteur ou actrice de son propre développement.



« Ensemble faisons de cette formation une réussite et ouvrons nos esprits et travaillons en enthousiasme et faisons de chaque étape un pas de plus vers notre objectif commun, qui est le pouvoir de lire, d'écrire et de comprendre », c'est en ces termes que la directrice, a conclu son allocution.