Tchad : la Maison de la femme forme 60 filles en perlerie et customisation

N'Djamena - La Maison de la femme, en partenariat avec l'UNFPA, a organisé le 2 septembre une session de formation de. 60 jeunes filles en perlerie et en customisation. Cette initiative vise à améliorer leurs conditions de vie.



Pour le représentant de l'UNFPA, Laly Roger, les femmes représentent un peu plus de la majorité de la population globale, à savoir 50,7%. Les jeunes filles représentent les 2/3.



La directrice générale de la Maison nationale de la femme, Maïmouna Abdelkerim Adam Koulbou, déplore l'extrême précarité des femmes résultant d'une multiplicité de facteurs (fécondité élevée, faible utilisation des services de soins et de la planification familiale, pauvreté accentuée des populations, faible niveau d'instruction).