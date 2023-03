Tchad : la Maison des médias accueille l'élection des représentants des médias à la HAMA

L'élection des représentants des médias publics et privés s'est déroulée dans la transparence à la Maison des Médias. Les journalistes de N'Djamena et ceux venus des provinces ont participé en tant qu'électeurs.



Les candidats étaient trois représentants de médias privés, à savoir Bello Bakari Mana, Laouro Gondjé et Zara Mahamat Yacoub, deux représentants de techniciens, Alhazam El-hadji Issaka et Ahmat Adoum Bahar, ainsi que deux représentants de médias publics, Adoum Aboubakar Idriss et Yaya Mahamat Moundeï.



L'élection s'est poursuivie jusqu'à 16h et la délibération des résultats est prévue à 18h.