Tchad : la Maison des médias lance ses activités sur les processus électoraux du 06 mai dernier

La Maison des médias du Tchad a ouvert, dans la grande salle de ses locaux, un atelier axé sur le monitoring du projet intitulé, « voie et voix, pour le bon geste du citoyen lors de l’élection présidentielle de 2024 », ce mercredi 17 juillet.



L'activité du projet financé entièrement par l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), est de renforcer les capacités des journalistes des radios communautaires et associatives, dont plus de la moitié sont des femmes et jeunes ayant assuré la bonne couverture médiatique de l'élection présidentielle du 06 mai dernier.



Les médias ont vulgarisé les acquis de cette formation au format journalistique, pour informer le plus grand public sur la date de la tenue de l'élection. Les différents temps du processus électoral ont fait l'objet de monitoring dont les résultats sont connus, grâce aux médias audiovisuels et médias en ligne.



Le Guide sur la sécurité des journalistes et l'intégrité de l'information en période électorale de l'OIF a constitué la principale ressource sur laquelle les formateurs se sont basés, pour définir les éléments d'informations essentiels permettant aux journalistes des médias bénéficiaires, de faire le relai en amont, pendant et à l'issue de l’élection.



Ces contenus radiophoniques ont contribué à sensibiliser les publics sur le scrutin présidentiel et ses modalités, des émissions citoyennes interactives, permettant de prendre les réactions de la population tchadienne avant, pendant et après l’élection.



« Les formats d’émissions utilisés sont les principaux genres pratiqués par ces médias, dans le cadre du projet qui a permis d'offrir un espace de parole aux jeunes et aux femmes, qui y ont décliné leurs attentes et préoccupations vis-à-vis du scrutin présidentiel », ont souligné M. Gatander, 1er président de l'UJT et Laoro Gondje, ancien président de l'ODEMET.