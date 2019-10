Tchad : la Maison des médias se penche sur sa restructuration

L’Assemblée générale qui est triennale, est composée -d’après les nouveaux textes proposés- de deux représentants permanents désignés pour un mandat de trois ans par chacune des organisations professionnelles membres -l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique des médias au Tchad, le ministère de la Communication et la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA)-, en plus du comité de gestion et de la coordination des activités et services de la MMT.



"Le comité de gestion, constitué exclusivement d’un représentant de chacune des organisations professionnelles fondatrices et adhérentes, est dirigé par un bureau exécutif composé d’un secrétaire exécutif, d’un rapporteur général et d’un contrôleur général. Le comité de gestion qui se réunit en sessions mensuelles, oriente et dirige le travail, sur la base de son plan d’action et du budget annuel de la MMT qu’il élabore, l’exécution des programmes et projets de la coordination, sa gestion quotidienne des activités et services ou bénévoles", a souligné Abderamane Barka.