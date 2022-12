Tchad : la Maison nationale de la femme ouvre ses portes au public

Dans le cadre de ses activités, la Maison nationale de la femme , en collaboration avec le Fonds des Nations-Unies pour le développement de la population (UNFPA), a organisé une journée portes ouvertes le 15 décembre 2022 dans ses locaux.



La Maison nationale de la femme est une structure qui se fixe pour objectif de relever les défis majeurs de l’autonomisation de la femme tchadienne et ce, à travers la formation, l’encadrement au perfectionnement, à la lutte contre les VBG et à la promotion de la femme, a souligné, Maïmouna Abdelkrim Kolbou, directrice générale de la Maison nationale de la femme.



Pour le représentant du représentant de l’UNFPA résident au Tchad, Laly Roger, cette journée est une opportunité qui permet au public de découvrir les activités et le combat que mène la Maison nationale de la femme, au profit des femmes tchadiennes et aux vulnérables. Cette Maison est une structure de plaidoyer en faveur de l’égalité du genre et du bien-être de la femme, ajoute-t-il.



La directrice générale rappelle que cette institution encourage la promotion socioprofessionnelle, pour une inclusion de toutes les femmes, en particulier les femmes rurales, pour le développement du pays.



Cette journée portes ouvertes, offerte par la Maison nationale de la femme, était riche en diversité, avec entre autres : des prestations artistiques, des visites guidées, des ventes, ainsi que des expositions de produits locaux.