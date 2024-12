Tchad : la Mission d'observation de la diaspora africaine en Europe félicite le triple scrutin

La Mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a animé une conférence de presse, présentant le rapport et bilan du triple scrutin dernier, ce 30 décembre 2024 à Radisson Blu de N’Djamena.



Pour l'observation des élections législatives, provinciales et communales, la Mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, la Mission internationale d'observation du groupe Agir Europe, Jeunesse Sans Frontières et l'ONG Sauver le Monde, ont dépêché une délégation d'observateurs internationaux venus d'Europe et de divers pays africains.



Selon la Mission, les élections couplées du 29 décembre dernier se sont tenues dans de très bonnes conditions, conformément à la loi. Elle souligne que cet engouement qui s'illustre par un taux de participation au-dessus de la moyenne, traduit la liberté d'expression dont jouit le peuple tchadien, ainsi que son adhésion au processus électoral, sa volonté à la vie politique nationale et sa détermination à exercer lui-même sa souveraineté.



Dr Zalikatou Diallo, cheffe de la Mission d'observation électorale qui a présidé cette conférence de presse, a déclaré que la Mission tient à féliciter le peuple tchadien, qui a fait preuve de patriotisme tout au long de la période pré-électorale, en dépit des reports des élections. Il a par ailleurs démontré à tous son acceptation de la différence, et sa volonté de s'engager sur la voie des élections apaisées.