Tchad : la Mutuelle Dembé Solidarité s'investit pour le respect des mesures barrières

N'Djamena - La Mutuelle Dembe Solidarité a lancé officiellement ses activités ce samedi au quartier Dembé, dans le 7ème arrondissement. La structure associative compte s'impliquer dans diverses activités d'intérêt commun.



Le président de la Mutuelle Dembe Solidarité, Adamou Ousmane, explique qu'il a été constaté que la pandémie fait son retour au Tchad. "Notre mission c'est d'éduquer et sensibiliser la population sur la pandémie de Covid-19 et sur les maladies sexuellement transmissibles, aider les jeunes à avoir un moyen pour se soulager du besoin, et créer des centres d'étude et de recherche au quartier Dembé", détaille-t-il.



"Nous, la société civile, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Avec nos moyens de bord, nous avons décidé de sensibiliser la population sur la dangerosité de la maladie, en respectant les mesures barrières", ajoute Adamou Ousmane.