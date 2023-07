Tchad : la PCRT sensibilise les jeunes sur les enjeux du référendum à travers le basket

Le samedi 29 juillet 2023, la Plateforme ma pierre de contribution pour la refondation du Tchad (PCRT) a organisé un tournoi de basket intitulé "Super Coup pour la Refondation du Tchad" au lycée d'Amtoukoui, dans le 7ème arrondissement de N'Djaména.



Lors de son discours lors de cet événement, le coordonnateur national, Ramadane Batil Béchir, a souligné la mission de la PCRT et son engagement à la remplir. L'objectif de cette compétition était de contribuer à la préservation de la paix, de l'unité et du vivre ensemble, tout en préparant la jeunesse et la population au processus de Refondation, notamment en vue du référendum à venir. Il a également souligné que pour se tourner résolument vers l'avenir, il est essentiel de lutter ensemble contre les problèmes qui affectent la jeunesse et de conduire le pays vers sa refondation, en préservant la cohésion de son peuple, loué par ses voisins comme le proclame l'hymne national. Ainsi, aucun effort ne sera ménagé pour atteindre une paix du cœur basée sur la justice et une unité nationale fondée sur l'équité et l'égalité.



Le maire adjoint du 7ème arrondissement, Myengar Mbailodel, s'est exprimé sur cet événement, soulignant que l'objectif recherché, à savoir l'unité pour la refondation du pays, a été atteint grâce à ce match de basket-ball. Il s'est félicité de cette belle initiative et a encouragé les organisateurs à poursuivre dans cette voie.



L'équipe SOS de Ndjari a remporté le match contre l'équipe d'Amtoukoui par un score de 28 à 26.