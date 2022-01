Tchad : la PONDNI interpelle le gouvernement sur l'équité dans la subvention des ONG

Le président de la plateforme des ONG nationales pour le dialogue national inclusif (PONDNI), Mahamat Ahmat Younouss, a plaidé pour une répartition juste des subventions octroyées aux ONG nationales, lors de la journée de réflexion organisée le 22 janvier par laCASCIDHO.



D'après lui, l’État n’octroie pas d’une manière équitable la subvention aux ONG nationales. Il affirme que la plateforme des ONG nationales pour le dialogue national est née suite à une rencontre avec le ministre de la Réconciliation nationale. Son objectif est de participer au dialogue national inclusif afin de proposer des recommandations pertinentes pour le développement socio-économique du Tchad.



Mahamat Ahmat Younouss constate que le Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI), après la restitution de ses activités, n’a pris en compte les préoccupations et doléances des ONG nationales. D’après lui, les ONG nationales sont des acteurs clés pour le développement socio-économique. Elles sont proches de la population et se préoccupent des personnes vulnérables en sauvant des vies humaines.



« Nos préoccupations sont les préoccupations de la population. Nous sommes là pour appuyer l'État et en contrepartie, l’État doit nous appuyer également, surtout sur le plan financier et technique pour que nous puissions intensifier nos actions envers les vulnérables », a-t-il plaidé.



Pour Mahamat Ahmat Younouss, la cherté de vie est partout aujourd’hui et certaines provinces sont déjà frappées par la sécheresse, la Covid-19 ainsi que le conflit intercommunautaire. Les acteurs ne doivent pas baisser le bras face à cette situation jusqu’à l’éradication totale.



Le président de la PONDNI, Mahamat Ahmat Younouss s’indigne de l’inéquitable répartition des subventions de l’État envers les ONG nationales. Parmi les 73 ONG nationales, trois seulement bénéficient de cette subvention et c’est regrettable, dit-il. Mahamat Ahmat Younouss estime qu'il faut une subvention de manière équitable car il n’y a pas d'ONG nationales supérieures aux autres.