Tchad : la POSOC/PO s’insurge contre les incitations à la haine à Abéché

Dans un communique de presse, la Plateforme des Organisations de la Société Civile du Ouaddai, (POSOC/PO) « constate avec grand regret que ces derniers moments, certaines personnes mal intentionnées incitent la population à la haine, à la division et au tribalisme dans la ville d'Abéché ».



La POSOC, « condamne avec la dernière énergie ce mauvais comportement qui ne contribue point à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble ». Par ailleurs, la Plateforme appelle certaines organisations de la société civile à assurer leur rôle de sensibilisation et de ne pas contribuer aux troubles à l'ordre public.



En outre, elle rappelle l'opinion locale et nationale que « la province du Ouaddai est cosmopolite, connue bien avant par son hospitalité, et sa population vivait en parfaite harmonie en dépit de ses différences traditionnelles, culturelles et religieuses ».



Enfin, la Plateforme invite toutes les autorités administratives, chefs traditionnels, leaders religieux, responsables des organisations de la société civile, des organisations des jeunes, des organisations des femmes à contribuer pleinement et activement au maintien de la paix et au vivre ensemble dans la province du Ouaddaï, gages de développement et de la stabilité.