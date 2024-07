Tchad : la POSOC forme 200 jeunes sur les techniques d'enquêtes socio-démographiques à Abéché

Ce samedi 13 juillet 2024, à Abéché, la Plate-forme des Organisations de la Société Civile (POSOC) a lancé un atelier de formation sur les techniques d'enquêtes socio-démographiques. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le délégué provincial en charge de la jeunesse et des sports du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib.



Au total, 200 jeunes, venus des différents quartiers et arrondissements de la ville d'Abéché, participent à cet atelier qui se déroulera du 13 au 15 juillet 2024 à l'ADETIC d'Abéché. Cette formation a pour objectif de doter les jeunes de connaissances et de notions sur des enquêtes portant sur des domaines tels que l'éducation, la santé et l'environnement.



Le rapporteur général de la POSOC, Abbas Khassim Ali, a indiqué que cet atelier permet de former un grand nombre de jeunes et vise également à renforcer leurs capacités intellectuelles en matière d'enquêtes. Il a ajouté que les enquêtes socio-démographiques permettent de recueillir des données sur la composition de la population, notamment sur l'âge, le sexe, la situation matrimoniale, la famille, le niveau d'éducation, l'emploi, le logement, qu'il s'agisse de réfugiés ou d'autochtones, et d'autres caractéristiques socio-démographiques.



Lors du lancement des travaux, le délégué provincial, Ousmane Hamdan Azib, a salué cet acte louable et le travail accompli par la Plate-forme des Organisations de la Société Civile du Ouaddaï en faveur de la jeunesse de la région. Il a souligné que cette initiative s'inscrit parfaitement dans la politique du gouvernement en matière de formation des jeunes sur les enquêtes d'emploi.