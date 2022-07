Tchad : la Place de l'indépendance de Laï a abrité la prière de l'Aïd el-Adha

À l'instar des autres provinces du pays et comme à l'accoutumée, les fidèles musulmans se sont retrouvés tôt ce 9 juillet à la place de l'indépendance pour accomplir, dans la communion des coeurs et des esprits, les deux traditionnelles Raka'at.



Dans sa prêche, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) de la Tandjilé, cheikh Mahamat Saleh Adoum, par ailleurs imam de la grande mosquée de Laï, a exhorté les fidèles musulmans à célébrer cette fête avec joie et à être généreux avec les personnes démunies ainsi que les voisins.



Juste après la grande prière à la place de l'indépendance, les membres du CSAI de la Tandjilé se sont rendus à la résidence du gouverneur pour leurs vœux de santé et de bonheur à la première autorité de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo.



Très ému, le gouverneur de la province a en retour demandé aux leaders religieux de continuer à œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique au Tchad en général et dans la province de la Tandjilé en particulier.