Tchad : la Plateforme des 212 associations remet des vivres aux réfugiés

Les réfugiés vivent dans des conditions déplorables voire précaires. C'est ainsi que plusieurs associations se sont mobilisées pour les assister, notamment la Plateforme des 212 associations pour le soutien au Conseil militaire de transition (CMT). Elle a effectué une descente au camp d'accueil du 1er arrondissement avec un don, ce 10 décembre 2021.



Des nattes, des couvertures et des moustiquaires ont été offertes par la Plateforme des 212 associations aux réfugiés.



Mahamat Nour Haggar, coordinateur de la dite plateforme, indique que ce geste est une assistance "sociale" à "nos frères et soeurs" qui ont trouvé refuge au Tchad. Il rassure les réfugiés qu'ils sont en "sécurité" au Tchad durant tout leur séjour et qu'ils sont les bienvenues. Le coordinateur exhorte toute la population tchadienne à bien les accueillir, à la solidarité et au soutien.



Présent à la réception de ce don, le maire du 1er arrondissement de N'Djamena, Djibrine Mahamat Abdelkerim, salue ce geste et invite d'autres organisations à emboiter le pas. Quant à Moussa Alkhali Moussa, coordinateur adjoint de la Plateforme, il présente ses condoléances aux familles endeuillées et regrette ces violences ignobles. Saleh Youssouf Ali, secrétaire général de la Plateforme, appelle à considérer les réfugiés "comme les nôtres".