Tchad : la Plateforme pour le développement des femmes s’implante dans le Nord-Kanem

Le samedi 14 octobre 2023, la province du Kanem a vu l'installation du bureau départemental de la coalition des organisations féminines pour le développement (Plate-forme), pour la section du Nord-Kanem. L'événement a eu lieu à Nokou, le chef-lieu du département.



Le bureau est composé de sept membres, avec Fatimé Ahmat Brahimi comme présidente, assistée par d'autres membres et conseillères. Ces femmes membres de la Plate-forme proviennent de différentes organisations féminines locales.



La cérémonie d'installation a été officiellement présidée par la présidente provinciale de la coalition des organisations féminines pour le développement de la province du Kanem, Mme Aché Bougoudi Mallah, en présence du secrétaire général de la commune de Nokou, Ali Mahamat Garba.



La mission de la Plate-forme a également abordé des questions telles que la paix, la scolarisation des filles, la prévention du mariage précoce, le rôle des femmes dans la résolution des conflits, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble.



En visitant le CEG et le Lycée de Nokou, la mission a pu évaluer l'évolution du système éducatif. Bien que de nombreux enseignants et élèves soient en classe, certains accusent des retards. Des difficultés ont également été notées.



La présidente provinciale, Mdm Aché Bougoudi, a encouragé les élèves à respecter leurs enseignants. Cette mission se poursuivra dans le département du Kanem-Ouest, tout en poursuivant son travail dans la région.