Tchad : la Police justifie son intervention à FM Liberté, 3 personnes traduites en justice

N'Djamena - La Police nationale a présenté samedi trois personnes qui ont été arrêtées vendredi à la Radio FM Liberté. Il s'agit de Kemba Didah Alain, Bessane Éloge et Saleh Mahamadou.



Selon le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga, ils ont été arrêtés dans les locaux de FM Liberté avec 70 personnes, tandis qu'une banderole du Forum citoyen a été retrouvée en leur possession, malgré l'interdiction de l'évènement par le ministère de la Sécurité publique.



​"Ces arrestations obéissent bien aux textes de la République. Il n'y a ni bavures, ni tortures. Beaucoup qualifient de brutalité la réaction est justifiée par la présence d'un des organisateurs du Forum et ses complices", souligne le commissaire Paul Manga.



Le commissaire Paul Manga précise que l'intervention policière n'avait pas pour but d'interpeller des journalistes. La police considère la presse toujours comme un partenaire, indique-t-il.



Le 8ème substitut du procureur de la République, Kamal Izadine, rappelle que l'arrêté n°6 du ministère de la Sécurité publique a interdit la tenue du Forum citoyen.



Kemba Didah Alain, Bessane Éloge et Saleh Mahamadou sont mis à la disposition de la justice.