Tchad : la Police nationale appelle ses nouveaux fonctionnaires à se faire enrôler

Cette mesure a été prise afin de garantir l'authenticité des documents administratifs fournis et d'assurer la fiabilité de la base de données de la Police Nationale.



Les fonctionnaires concernés doivent se munir de leurs documents administratifs, notamment les copies de leur acte de naissance, de leur carte nationale d'identité, de l'arrêté d'intégration et de deux photos 4x4 en couleur. La COBIOPOL débutera le contrôle à partir du lundi 03 avril 2023 à 8h00, dans les locaux du Groupement Mobile d'Intervention de Police (GMIP) pour les fonctionnaires en service audit groupement. Les dates et lieux pour les autres services seront précisés ultérieurement.



Le Directeur Général de la Police Nationale rappelle l'importance de se conformer à cette mesure pour assurer la crédibilité de l'effectif de la Police Nationale. Les fonctionnaires concernés sont donc priés de se présenter à la date et à l'heure indiquées pour procéder à leur enrôlement.