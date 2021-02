Tchad : la Police nationale arrête 10 présumés malfrats

La Police nationale a présenté mardi à la presse, 10 présumés malfrats impliqués dans diverses infractions. Le premier groupe est composé de cinq personnes dont un élément de la gendarmerie, un chef de village et trois tueurs.



Le chef de village alertait les tueurs en série pour mener des opérations de braquage d'engins dans un village situé dans la province de Hadjer Lamis. Ces tueurs en serie, avec la complicité du chef de village et du gendarme, ont tué un individu et dérobé sa moto. La police est parvenue à récupérer plusieurs motos dont celle de la victime.



Les cinq autres individus sont soupçonnés de cibler des clandomens à l'aide d'armes blanches pour emporter leurs motos.