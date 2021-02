Tchad : la Police nationale fait le bilan des manifestations de N'Djamena

Le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga, a présenté samedi un bilan des manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui dans la ville de N'Djamena.



"La police nationale a dispersé quelques manifestations sporadiques à l'aide de gaz lacrymogène. Des véhicules de la police nationale ont été endommagés, des rues barricadées et des pneus brûlés sur la voie publique", a déclaré le commissaire Paul Manga.



Il a ajouté qu'un groupe de manifestants ayant à leur tête le président des Transformateurs a violé les locaux de l'ambassade des États-Unis au Tchad et a violenté les policiers postés devant celle-ci.



La Police nationale explique que cette situation a poussé ses forces à interpeller quelques individus pour troubles à l'ordre public, atteinte à l'intégrité physique des agents et destruction des biens publics.