Tchad : la Posoc/PO demande des mesures de sécurité routière après le drame près d'Oum Hadjer

Le 27 janvier 2023, un accident de circulation a eu lieu sur la route entre Oum-Hadjer et Abéché, causant la mort de 20 personnes et faisant 9 blessés. La plateforme des organisations de la société civile de la province du Ouaddaï (POSOC) présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



La POSOC dénonce fermement le danger permanent auquel les voyageurs sont exposés, ainsi que le manque de respect des procédures et des mesures de sécurité mises en place par le gouvernement pour les transports interurbains. Suite aux précédents accidents tragiques qui ont causé la mort de nombreux citoyens, la POSOC lance un appel au gouvernement pour qu'il trouve des solutions appropriées pour améliorer l'état des routes et imposer des sanctions sévères aux transporteurs qui ne respectent pas les règles de sécurité routière.